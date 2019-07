Bouwplaats Molenwaterpark even open voor belangstellenden

Rondleiding Molenwaterpark (foto: Omroep Zeeland)

Ad van de Pas van de gemeente Middelburg gaf bezoekers die naar de kijkmiddag kwamen een rondleiding en vertelde de stand van zaken. Zo liet Van de Pas zien dat er een padenstructuur ligt, zodat er straks goed gewandeld kan worden door het park, ook met een kinderwagen, rolstoel en rollator. Belangstellenden konden ook de contouren van een nieuwe vijver zien.

De afgelopen jaren is er wat gedoe geweest over de restauratie van het Molenwaterpark. In 2017 liet de gemeente weten dat er tonnen meer uitgetrokken moesten worden vanwege vervuilde grond. Begin dit jaar waren bewoners boos, omdat er bomen gekapt werden

Bomen in het park

Van de Pas geeft aan dat het destijds niet goed voelde dat een deel van de bomen gekapt werd, maar voor het goed uitvoeren van het plan kon het volgens hem niet anders. Er is daarbij gekeken welke bomen nog gezond en vitaal waren en nog zeker twintig jaar blijven leven. "De bomen die overgebleven zijn, gaan we met honderd stuks aanvullen. Die krijgen een geleidelijke opbouw van leeftijd."

Volgens Van de Pas ligt het werk op schema en levert de aannemer eind oktober op. Dat wil nog niet zeggen dat het park dan helemaal af is. Er moeten daarna bijvoorbeeld nog speeltoestellen worden aangelegd.

Beschermde paddensoort

Belangstellenden die vanmiddag naar het kijkuurtje van het Molenwaterpark kwamen, zagen misschien ook wel Peter Sneltjens van de Amfibieën- en Reptielenwerkgroep. Hij stond midden in het park tussen water, riet en hekken: het enige stukje wat van het oude park overeind is gebleven. Sneltjes moet ervoor zorgen de dieren tijdens en na de werkzaamheden in het gebied blijven leven, door ze bij te voeren met maden en het creëren van een gunstig leefgebied. Hij lijkt succes te hebben, want in het poeltje zwemmen honderden paddenvisjes.