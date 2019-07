De zware tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse: Iris geeft op

Geld opgehaald

Extreme vermoeidheid en lichamelijke klachten zorgden ervoor dat Iris van Pamelen is gestopt. Het 17-jarige meisje, geboren in Hulst, liep de Vierdaagse voor de derde keer. Dit jaar zamelde ze geld in. Op 28 april dit jaar pleegde haar 19-jarige broer zelfmoord. Daarom besloot Iris geld in te gaan zamelen voor 113 Zelfmoord Preventie. Ze heeft inmiddels al ruim 1.200 euro opgehaald.

Iris moest vandaag stoppen met lopen omdat ze last had van haar knie. Daarnaast was ze erg vermoeid, mede door de emotionele kant die deze Vierdaagse voor haar had, vanwege de inzamelingsactie voor 113 Zelfmoord Preventie.

Iris zamelde tijdens de Vierdaagse geld in voor het goede doel. (foto: Omroep Zeeland)

Remo Hoen uit Kamperland (25) liep deze tweede dag de finish over met zijn moeder. De laatste kilometer hielden zij elkaar gezelschap. Zijn dag "ging ook weer super!" Hopelijk verloopt zijn derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse net zo goed, want vandaag kreeg Remo last van zijn achillespezen. Zelf heeft hij er alle vertrouwen in: "vannacht wat ontstekingsremmers erin en dan morgen weer knallen." De blarenteller staat bij hem inmiddels op vijf.

Deze dag was de route iets korter voor Remo: 'maar' 37 kilometer. Hoe dat kan? De afstanden verschillen iedere dag. Zo liep hij gisteren geen 40, maar 43,3 kilometer. In totaal lopen de wandelaars die de militaire route lopen 166,6 kilometer, dat is dus 6,6 kilometer 'te veel'. De langste dag is voor hen de laatste dag met 45,8 kilometer.

Remo liep de laatste paar kilometer met zijn moeder (foto: Omroep Zeeland)

Donderdag wacht de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse een pittige route. Deze derde dag wordt de Dag van Groesbeek genoemd en voert de lopers over zeven heuvelen, wat deze dag natuurlijk extra zwaar maakt.

