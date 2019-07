Bronzen beeld 'De Pomp' gestolen in Oudelande

Kunstwerk Oudelande (archief) (foto: Gemeente Borsele)

'De Pomp' is in 1998 in opdracht van de gemeente gemaakt door kunstenaar Hans de Win. Het beeld is een onderdeel van de beeldenroute 'Wankel evenwicht' waarbij in ieder Borsels dorp een kunstwerk is geplaatst. In het geval van Oudelande: op het grasveld tegenover het dorpshuis.

Een buurtbewoner merkte afgelopen week dat het beeld was verdwenen, en dat de natuurstenen sokkel van zijn plek was gehaald en in stukken geslagen. Hij nam contact op met de gemeente die bij de politie aangifte heeeft gedaan.

Niet voor het eerst

Het is overigens net de eerste keer dat iets aan de hand is met het kunstwerk. Vlak na de plaatsing in 1998 werd al een deel van 'De Pomp' vernield. De schade was toen ongeveer duizend gulden.