Onderzoeksrapport: Fraude bij PVV Zeeland

Vincent Bosch en Peter van Dijk (foto: Omroep Zeeland / ANP)

Negen Zeeuwse PVV-ers publiceerden in april een 'Manifest van Wantrouwen' tegen provinciaal fractievoorzitter Peter van Dijk. Volgens hen zou Van Dijk onder meer reiskosten dubbel declareren en zijn vrouw en stiefdochter in dienst te nemen op kosten van de Statenfractie. Ook zou hij zich opstellen als alleenheerser en geen tegenspraak dulden van andere Zeeuwse PVV-ers. Bovendien deed mede-Statenlid Vincent Bosch aangifte bij de politie, omdat Van Dijk hem met de dood zou hebben bedreigd.

Rekening

Tijdens het KPMG-onderzoek is vastgesteld dat de PVV Zeeland ten onrechte 816,75 euro heeft betaald uit de kas van de Statenfractie. Het gaat om een rekening van een ontwerpbureau, die een website opzette voor de Thoolse afdeling van de PVV, waar Vincent Bosch fractievoorzitter is. Op verzoek van Bosch veranderde het ontwerpbureau uit Deventer de rekening van 'website PVV Tholen' naar 'website PVV'.

Daardoor kon de rekening worden betaald uit het budget van de provinciale PVV-fractie. Opmerkelijk is dat Bosch de rekening heeft laten aanpassen, omdat hij degene is die Peter van Dijk van onregelmatigheden beschuldigt. Tegenover KPMG heeft Bosch verklaard dat hij de rekening moest laten aanpassen in opdracht van Peter van Dijk.

Geheime opnames

Naast de rekening is nog minstens twee keer gefraudeerd door de Zeeuwse PVV, constateert KPMG. Dat blijkt uit geheime opnames die door Bosch aan de provincie zijn gegeven. Op de geluidsopnamen legt Peter van Dijk onder meer uit, hoe hij op een slimme manier een vrijwilligersbijdrage doorsluist naar een 'potje' voor verkiezingsactiviteiten. Van Dijk spreekt in de opnames van 'creatief boekhouden'. "Dat mag natuurlijk nooit van z'n leven buiten welke kamerdeur dan ook komen." Het is niet toegestaan om fractiegeld in te zetten voor verkiezingsactiviteiten.

Daarnaast geeft Van Dijk op de geheime geluidsopnames toe dat provinciale fractiemedewerkers ook actief zijn voor gemeenteraadsfracties van de PVV. Hun werkzaamheden zijn 'derhalve ten onrechte ten laste van het fractiebudget' gebracht, schrijft KPMG.

Fractievoorzitter Peter van Dijk van de PVV (foto: Omroep Zeeland)

Niet meer vast te stellen

Hoeveel geld alles bij elkaar met de fraudes gemoeid is, is volgens KPMG niet meer vast te stellen. Het enige tastbare bewijs is het geknoei met de factuur van 816,75 van het ontwerpbureau uit Deventer. KPMG constateert ook dat de administratie van de PVV-Statenfractie niet volledig is. Veel stukken ontbreken in de administratie, met name als het gaat om bedragen onder de 100 euro.

Andere declaraties zijn onvoldoende gespecificeerd, waarbij het niet vast te stellen is of het werkelijk gaat om kosten die gemaakt zijn voor de Statenfractie. Ook stelt KPMG dat het niet verboden is om familieleden in dienst te nemen.

Autolening

Zeeuwse PVV-ers beschuldigden van Dijk er ook van, geld te hebben gehaald uit de kas van de PVV-Statenfractie om een auto voor zichzelf te kopen. KPMG constateert dat Van Dijk inderdaad 7000 euro uit de kas heeft gehaald voor de vervanging van een 'niet meer te repareren auto', maar het bedrag wel in zijn geheel heeft terugbetaald. KPMG stelt dat het budget van de Statenfractie niet bedoeld is voor dit soort renteloze leningen, maar velt geen oordeel.

Vincent Bosch (links) (foto: Omroep Zeeland)

Huisdieren

Tijdens het onderzoek heeft KPMG ook geconstateerd dat zowel Bosch als Van Dijk beiden opvallende reiskosten declareren. Op dagen dat ze op het provinciehuis in Middelburg moesten zijn, declareerden ze verschillende autoritten tussen hun woonplaats en Middelburg. Volgens Van Dijk vanwege ziekte en omdat hij tussendoor thuis 'huishoudelijke verplichtingen' had.

Bosch beargumenteerde dat hij tussendoor voor zijn huisdieren moest zorgen. Bosch kreeg al eerder kritische vragen van de Statengriffie over die gedeclareerde kilometers.

Geert Wilders

Fractievoorzitter Van Dijk en fractielid Bosch hebben naar aanleiding van de beschuldigingen in Den Haag allebei gesprekken gevoerd met PVV-leider Geert Wilders. Die wilde in de media geen commentaar geven tot hij het KPMG-rapport had kunnen bestuderen. Ook wacht hij de uitkomst af van de aangifte die Bosch tegen Van Dijk deed vanwege de doodsbedreiging.

Het conflict heeft geleid tot een scheuring binnen de Zeeuwse PVV-fractie. Na de Statenverkiezingen in maart hield de Zeeuwse PVV maar twee van de vier zetels over in Provinciale Staten; Van Dijk en Bosch. Ze zitten nu als twee verschillende fracties in de Staten: PVV Van Dijk en PVV Bosch.

