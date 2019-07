Oplichter moet veertien maanden de cel in

Rechtbank (foto: Omroep Zeeland)

De man heeft eerder ook al vastgezeten voor oplichting en zat nog in zijn proeftijd van een eerdere zaak waardoor hij nog twee maanden extra vast moet blijven zitten. Hij zat nog in Torentijd toen hij in 2011 vanuit de cel contact zocht met de pinkstergemeente in Vlissingen. Hij ontwikkelde in die periode een nauwe band met de pastoor van die gemeenschap en na verloop van tijd noemde hij hem zelfs 'oom'. Al snel begon de man de pastoor geld afhandig te maken. De oplichting ging nog door tot in 2018.

'Enorm belazerd'

Tijdens de zitting in de rechtszaal ontkende de man niks. Alles wat de rechter hem voorlegde bevestigde hij. Ook sprak hij de pastoor, die achterin de zaal zat, nog steeds aan als 'oom'. Wroeging toonde hij niet. De emoties liepen hoog op toen het slachtoffer nog een zegje deed. "Ik heb hem compleet vertrouwd en hij heeft me gewoon zo enorm belazerd." De man is al vier keer eerder veroordeeld geweest voor oplichting. Uit onderzoek van een psycholoog blijkt dat de man een persoonlijkheidsstoornis met anti-sociale en narcistische trekjes heeft.

'Hij verdient veel meer'

Tijdens de periode dat de man zijn 'oom' oplichtte, belde hij de pastoor ook vaak op onder een andere naam. Zo manipuleerde hij zijn slachtoffer om ervoor te zorgen dat hij nog meer geld zou overmaken.

Lees ook: