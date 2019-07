Taakstraf voor aanrijden 16-jarige wielrenner

In juni 2017 raakte de destijds 16-jarige wielrenner gewond na een aanrijding met een bestelbus. De automobilist reed met de bestelbus achteruit van een erf waar hij een pakje had afgeleverd. Daarbij kwam hij in botsing met de fietser. De man uit Roosendaal werd door het OM zeer onvoorzichtig rijgedrag verweten. De rechtbank ging hier niet in mee. De bestelbus reed met zeven kilometer per uur achteruit omdat hij begrensd was. De rechtbank oordeelt dat de man in lichte mate onvoorzichtig rijgedrag verweten kan worden. Hij reed achteruit in een lange bestelbus en had beperkt zich vanwege de bosschage.

In de veroordeling laat de rechtbank de persoonlijke omstandigheden van zowel de dader als het slachtoffer meetellen.

Ambulance en traumahelikopter na ongeluk in Yerseke (foto: HV Zeeland)

