Papa gaat weer boeven vangen, zelfs op vakantie

De Utrechtse agent Bastiaan van Leeuwen zit achter het stuur in zijn politiejeep. "Het is de eerste keer dat ik met een politieauto over het strand rijd", vertelt hij lachend en hij draait zijn stuur richting de zee. De agent zit een week samen met zijn gezin in een pipowagen op een camping. Normaal gesproken is Van Leeuwen werkzaam in Utrecht. "Maar een weekje Zeeland is altijd goed. Terwijl ik aan het werk ben, liggen mijn vrouw en kinderen op het strand", aldus Van Leeuwen.

Politievrijwilligers Jan Meintema uit Limburg en Bastiaan van Leeuwen uit Utrecht (foto: Omroep Zeeland)

Naast Van Leeuwen zit agent Jan Meitema uit Echt, een stadje in Limburg. Meitema is in Limburg vooral bezig met drugsovertredingen. "Dat is zo leuk aan dit weekje Zeeland. We draaien vier diensten en het is zo anders dan ik gewend ben. Hier ben je weer gewoon agent en heb je te maken met vakantiegangers: alcohol, drugs, maar vandaag ook bijvoorbeeld een klein brandje."

Vrijwillig

Meitema kreeg van de gemeente Schouwen-Duiveland een chalet op een camping onderaan de duinen bij Renesse. "Haha, helemaal vrijwillig zijn deze diensten dan ook niet meer natuurlijk. We krijgen een soort vakantie erbij en we krijgen ook een kleine onkostenvergoeding, maar dan moet je echt maar denken aan drie euro per uur of zo", aldus Meitema.

Tijdens een ronde over het strand komt Meitema zijn kinderen tegen die vakantie vieren. "Hoi papa!", klinkt het als het raampje open gaat. "Vermaken jullie je? Goed smeren hè", zegt de agent zijn kinderen. "Ik ga weer boeven vangen, goed?" De agent doet zijn raampje weer dicht en rijdt verder. "Doei papa!"

Samenwerken

Het is de eerste keer dat de gemeente Schouwen-Duiveland agenten lokt in ruil voor een vakantiehuisje. Het initiatief komt eigenlijk van de gemeente Goeree-Overflakkee, waar Schouwen-Duiveland mee samenwerkt. Samen hopen ze genoeg agenten te kunnen inzetten in het kustgebied.