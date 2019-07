PVV'er Vincent Bosch: Ik heb een schoon geweten

De declaratie betrof een rekening van een webdesigner uit Deventer, voor aanpassingen aan de website van de PVV in Tholen, waarvan Bosch ook fractievoorzitter is. Volgens Bosch liet hij op aanraden van provinciaal fractievoorzitter Peter van Dijk de werkzaamheden op de rekening veranderen van 'PVV Tholen' naar 'PVV Zeeland'. Op die manier kon de rekening uit het provinciale fractiebudget betaald worden. De PVV op Tholen had geen budget voor dit soort werkzaamheden.

In een reactie op het KPMG-rapport stelde commissaris van de Koning Han Polman dat de Zeeuwse PVV 'nu zelf conclusies moet trekken'. Bosch is niet van plan op te stappen. "Mijn geweten is schoon. Ik heb gehandeld in opdracht van Peter van Dijk. Je moet bedenken: ik was toen zelf nog maar 20 en dan zit je met allemaal mannen van 60 aan tafel die zeggen: dat kan allemaal wel."

Eind april beschuldigden Zeeuwse PVV-leden, waaronder Vincent Bosch, Statenfractie-voorzitter Peter van Dijk van gesjoemel. Vandaag verscheen het rapport van accountantsbureau KPMG, dat de fraude onderzocht heeft. Het bureau concludeerde dat de Zeeuwse PVV drie keer een onterechte declaratie heeft ingediend.

Bosch geeft aan dat hij het bedrag van de rekening van de webdesigner nu toch zelf gaat terugbetalen aan de provincie. "Nogmaals, mijn geweten is schoon. Ik heb meermaals bij de provincie aan de bel getrokken over de gang van zaken. Als er eerder was ingegrepen, was dit niet gebeurd."

Peter van Dijk: Ik ga eerst overleggen met mijn advocaat

Vandaag presenteerde KPMG haar eindrapport naar de fraude. Statenlid Peter van Dijk wil nog niet reageren vanaf zijn vakantieadres in Zwitserland. "Ik zit hoog in de bergen en heb nauwelijks bereik. Het rapport kan ik daarom hier nog niet bekijken. Als ik het heb gelezen, ga ik eerst overleggen met mijn advocaat voor ik een reactie geef."

