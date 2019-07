Uien shoppen met een lege vrachtauto en een tas vol geld

"Ik heb het wel eens meegemaakt in het Zuid-Oosten van Duitsland, een chauffeur uit Bulgarije kwam met een lege vrachtauto en een tas met geld en wilde uien kopen", vertelt Evert Steenge. Hij werkte jarenlang in de uiensector en kwam veel in het buitenland. Wat Steenge betreft horen contante betalingen niet thuis in de sector: "Je hebt allerlei regelgeving, alles moet transparant zijn en iedereen moet kunnen verantwoorden wat 'ie doet en laat, dit kan gewoon niet, punt."

Verantwoordelijkheid bedrijven

Eric Moerdijk, directeur van verwerkingsbedrijf Monie in Nieuwdorp denkt daar anders over. "Wij exporteren niet zelf, dat gaat via een tussenhandelaar. Het is wat mij betreft allemaal een storm in een glas water. Als het geld gewoon netjes wordt afgestort en er belasting betaald wordt, zie ik het probleem niet. Je kunt natuurlijk je vraagtekens zetten bij waar het geld vandaan komt, maar dat weet je nooit honderd procent zeker. Het is de vraag of dat de verantwoordelijkheid moet zijn van de bedrijven die het aannemen."

Uien op het Zeeuwse platteland (foto: Omroep Zeeland )

In Zeeland zijn een twintigtal bedrijven die uien exporteren naar het buitenland. Het OM heeft bij één Zeeuws bedrijf administratie in beslag genomen, om welk bedrijf het gaat is niet bekend. De kwestie ligt gevoelig, de meeste handelaren willen niet reageren op het nieuws. Harry van den Berge, van Van den Berge Handelsonderneming uit Kruiningen, legt uit: "Ik ga daar niks over zeggen, er wordt van alles gezegd nu door iedereen en dat is niet verstandig."

Bancair systeem Afrika

Van den Berge verwijst naar de landelijke belangenvereniging GroentenFruit Huis. Woordvoerder Wilma van den Oever verwijst weer naar een reactie op de website waarin staat dat er geen signalen zijn van witwaspraktijken onder hun leden en dat na navraag wel blijkt dat contante betalingen in Afrika gebruikelijk zijn vanwege het gebrek aan een bancair systeem.

Als dat allemaal verdiend wordt met onze uien hadden ze ons ook wel iets meer mogen betalen." teler Kees Hanse

Kees Hanse, uienteler uit Zierikzee, is niet blij met het nieuws: "Als boeren zijn we afhankelijk van deze handelaren en het is niet leuk dat dit soort witwaspraktijken over onze rug plaatsvinden." Hij heeft geen idee welk Zeeuws bedrijf verdacht zou kunnen zijn, maar noemt het wel opvallend dat er soms miljoeneninvesteringen gedaan worden. "Als dat allemaal verdiend wordt met onze uien hadden ze ons ook wel iets meer mogen betalen", aldus de teler.

