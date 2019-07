Judoka Indy Godschalk ziet medaillekansen op Jeugd Olympisch Festival

Sportief gezien heeft Godschalk hoge verwachtingen van het toernooi: "Gezien mijn Europese prestaties van het afgelopen jaar denk ik wel kans te maken op een medaille."

Olympisch dorp

Het Europese Jeugd Olympisch Festival wordt groot aangepakt door Bakoe. De sporters verblijven in een Olympisch dorp en sporten als judo vinden plaats in een groot stadion. Het is voor talentvolle sporters de ideale manier om te wennen aan Olympische omstandigheden die ze misschien later ook gaan meemaken. Godschalk: "Ik was wel verbaasd over hoe groot het evenement is. Ik heb er natuurlijk wat dingen over opgezocht en dat zag er heel leuk uit. Ik heb er echt heel veel zin in. Dit is wel iets waar je als jonge sporter naar toe kan werken.

Latere toppers

In het verleden werden op dit toernooi medailles gewonnen door latere Olympische toppers als zwemmer Pieter van den Hoogenband en judoka Kim Polling. Er was ook Zeeuws succes. Erwin Simpelaar uit Goes won in 1995 brons bij het kogelstoten.

Olympisch medaillewinnaar Elisabeth Willeboordse uit Middelburg gaat mee als een van de coaches van Godschalk. "Dat vind ik heel fijn. Elisabeth is een leuk mens en we praten ook vaak over judo en hoe het gaat. We hebben veel contact," geeft Godschalk aan. Indy Godschalk komt in Bakoe op 24 en 27 juli in actie.