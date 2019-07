Nooit meer een koe kwijt dankzij een koeien-gps

De koeien grazen op een gebied van 250 hectare dat is doorweven met geulen waar het water twee keer per dag doorstroomt. "Soms gebeurt het weleens dat een koe vast komt te zitten in zo'n geul. Door het hoge gras dat langs de kant groeit zie je de koe niet zitten. De zoektocht naar het dier kan dan enkele dagen duren en dit systeem bespaart ons een hoop tijd", vertelt Van Royen.

Prototype

Het Instituut voor Landbouw-Visserij en Voedingsonderzoek heeft er samen met het koppel voor gezorgd dat dit speciale gps-systeem voor de koeien werd ontwikkeld. Het is dus nog een prototype, maar bevalt zeer goed bij Meerschaert en Van Royen. "De tracker stuurt om de drie uur de locatie naar de app op de telefoon en als de koe zes uur niet beweegt krijgen we een waarschuwing per mail. Op die manier worden we continu op de hoogte gehouden en dat is ideaal!", zegt Meerschaert.

Op de halsband van de koe zit de tracker bevestigd die om de drie uur de locatie doorstuurt naar de app op de telefoon (foto: Omroep Zeeland)

De tracker kostte de boeren zo'n honderd euro per stuk en de accu gaat enkele jaren mee. Volgens Meerschaert was dat het zeker waard, want er zitten ook nog andere voordelen aan de tracker. "Een koe die vruchtbaar is verplaatst zich heel veel, dus ik kan nu ook vanaf mijn laptop zien wanneer een dier gedekt moet worden", aldus Meerschaert.