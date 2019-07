Storing draaibrug Sas van Gent, middelvingers voor verkeersregelaars

Met de brug zijn sinds gistermiddag al problemen. Wat er precies mis is, is onduidelijk. In elk geval kon de brug aanvankelijk niet open en later niet meer dicht. Rijkswaterstaat zegt dat het gaat om een hardnekkig defect.

Middelvingers

Verkeersregelaar Dick Leguit blokkeert met zijn auto de weg naar de Sasse brug. "Ik leid de mensen om, maar ik kan niet zeggen dat ze er blij mee zijn. Mijn collega's hebben vanochtend al tientallen middelvingers naar hun hoofd gehad", aldus Leguit. Hij begrijpt de frustraties wel, maar: "Doe het niet bij ons, want wij kunnen er niets mee. Ik ben hier alleen om het verkeer te regelen."

Draaibrug Sas van Gent (foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt)

Voor auto's is Sas van Gent ook via de andere kant slecht bereikbaar, omdat de Westkade al maanden is afgesloten. De kade kan namelijk inzakken. Ondernemer Tim Poppe is dan ook erg bezorgd. "Het is al een stuk stiller in Sas doordat de Westkade natuurlijk is afgesloten, er komt al geen kip en dan nu ook nog die brug! Ik hoop echt dat de storing snel wordt opgelost", aldus Poppe. De brug bij Sas van Gent was de omleidingsroute voor de afgesloten Westkade.

Volgens Poppe is de storing van de brug ook gevaarlijk. "Ik vraag me af hoe de hulpdiensten snel in Sas moeten komen op deze manier. Wat nou als er ergens brand uitbreekt hier vandaag? Dit kan natuurlijk echt niet zo, het is echt heel vervelend", aldus Poppe.