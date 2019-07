Languit op het strand in Goes met een drankje en muziek

Het strandje wordt nu aangelegd op de hoek van de Ketelkade en de Houtkade. Het is een initiatief van Sofyan Azzagari en Robert Waverijn van evenementenbureau Evency. "Het was al een tijdje aan het borrelen", zegt Sofyan. "En na wat onderzoek hebben we gewoon besloten om het te gaan doen. En we hebben er ontzettend veel zin."

Chillen in de beachclub

"Het wordt een soort beachclub waar je lekker kunt chillen", zegt Robert Waverijn. "Met een lekker drankje en een hapje. Het is niet de bedoeling dat we er evenementen gaan houden, al zal er echt wel eens een dj komen. Maar met het volume houden we rekening met omgeving. We willen geen overlast veroorzaken."

Stadsstrand Goes (foto: Omroep Zeeland)

Beide heren willen nog niet verklappen wanneer ze open gaan, maar dat zal wel een dezer dagen zijn. Ze maken bekend wanneer ze open gaan op hun eigen Facebookpagina. Het is de bedoeling dat het strandje, bij goed weer, op doordeweekse dagen geopend is tot 21.00 uur en in het weekend tot 23.00 uur. De vergunning is alleen voor deze zomer afgegeven, eind van het jaar wordt bekeken of het een vervolg krijgt.

Reportage aanleg stadsstrandje Goes