Run op stripboek over Slag om de Schelde

hevige strijd in 1944 in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Het stripboek De Scherpschutter - de Slag om de Schelde ligt sinds begin deze week in de winkel. Boekhandels in heel Zeeland melden zich bij Anthoni Fierloos van het Paard van Troje in Goes om meer exemplaren bij te bestellen en de telefoon en de mail lopen over. Hij heeft zoiets in de afgelopen vijftien jaar nog niet meegemaakt. "Nee, zoiets als nu heb ik nog nooit gezien", zegt hij. "Het loopt echt storm."

Kennelijk goede timing

Er is een Nederlandse, een Engelse en een Duitse versie van het stripboek te koop. En twee speciale versies met een harde kaft. "Het gewone stripboek in het Nederlands loopt het hardst", zegt de uitgever. "Maar we verkopen ook al Engelse exemplaren en de Duitse versie. Kennelijk is de timing erg goed want er is veel vraag naar de stripboeken. En ook naar de speciale uitgaves."

Tweede druk

Overigens zijn er nog voldoende exemplaren van het stripboek om aan de vraag te kunnen voldoen. "We kunnen altijd nog een tweede druk overwegen", zegt Fierloos. "Maar dat gaan we zeker niet doen met de speciale uitgave die we hebben laten maken voor de verzamelaars. Daarvoor geldt: op is op."

Anthoni Fierloos over de run op het stripboek over de slag om de Schelde.

