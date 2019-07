De laatste loodjes voor de Vierdaagse-wandelaars

Raf van de Winckel en kleinzoon Jesper lopen de Vierdaagse (foto: Omroep Zeeland)

De vierde dag in de Vierdaagse is de 'dag van Cuijk', maar vooral ook de dag van de Via Gladiola. De rest van het jaar is dat gewoon de Sint Annastraat, maar voor de intocht van de ruim 40.000 lopers die hebben doorgezet wordt de laan eens per jaar omgedoopt in de Via Gladiola.

Opa Raf en kleinzoon Jesper verheugen zich al op de massa publiek die hen na al die kilometers zal opwachten bij de streep op de Via Gladiola. Uit ervaring weten ze al hoe het is. Voor Jesper wordt het de derde keer, voor Raf de vijftiende.

Via Gladiola in Nijmegen (foto: ANP)

Raf van de Winckel is supertrots dat hij de Vierdaagse met zijn kleinzoon beleeft. Hij is verslingerd aan het evenement sinds zijn eerste deelname. "Het is de sfeer, de gezelligheid, alles."

Raf van Winckel geniet van de Vierdaagse