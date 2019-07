Schuurtje in buitengebied Rilland blijkt drugslab: tientallen jerrycans met chemicaliën ontdekt

Vermoedelijk drugspand in Rilland (foto: Politie Zeeland)

In Rilland is het onderzoek nog in volle gang. Daarvoor is de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ingeschakeld.

In de schuur zijn grote hoeveelheden chemicaliën aangetroffen, zoals zoutzuur, aceton en methanol. Er staan verschillende grote ketels in en tientallen jerrycans. In het lab werd alleen MDMA gemaakt, de xtc-pillen zouden ergens anders worden geproduceerd.

Het gaat niet om een bijzonder grote vangst, vertelt woordvoerder Willem van Hooijdonk. "We zijn er heel erg blij mee, maar het is niet de grootste vangst die we dit jaar hebben in onze eenheid. Vorige maand werd in een boerenschuur aan de Molenweg in Oud-Vossemeer een synthetisch drugslab ontdekt. Dat ging om één van de grootste cokelaboratoria die ooit in Nederland aangetroffen is.

"De politie is het drugslab op het spoor gekomen nadat er betrouwbare informatie binnengekomen was."

