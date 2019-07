Politie roept op tot fatsoen bij incidenten: 'Waarom wil je filmen hoe iemand voor zijn leven vecht?'

Het is eind juni als de hulpdiensten opgeroepen worden voor een reanimatie in het centrum van Vlissingen. Terwijl er gevochten wordt voor het leven van de vrouw, blijven passanten rakelings voorbij lopen en leven anderen zich uit op hun telefoon. Wijkagent David Kaljouw uit Vlissingen snapt er niets van. "Waarom wil je een bejaarde vrouw met blote borsten die voor haar leven vecht, filmen? Wat moet je met die beelden?!"

Nieuwsgierigheid zit in de mens

Kaljouw begrijpt dat het de aandacht trekt als hulpdiensten op een incident af komen. "Nieuwsgierigheid zit in de mens en ik snap best dat je even een blik werpt. Maar blijf niet hangen en loop ons niet in de weg. Dit beperkt ons bij het behalen van het maximale resultaat."

Ook in Goes riep de politie in juni op Facebook op om afstand te houden bij een incident en de politie niet te hinderen:

De meeste mensen luisteren wel als de politie vraagt aan de kant te gaan, maar niet iedereen. Kaljouw: "Ouderen, jongeren, mensen met kleine kinderen... Soms moeten we vier keer waarschuwen of gaan mensen in discussie. De energie die we daarin moeten steken, geven we liever aan de persoon in nood."

De Zeeuwse politie wordt regelmatig gehinderd bij hun werk (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel bepaalde gevallen van het hinderen van hulpdiensten strafbaar kunnen zijn, hoopt David Kaljouw dat het zo ver niet hoeft te komen. "We willen vooral een beroep doen op het gezond verstand van mensen." De politie hoopt niet alleen dat mensen zich meer bewust worden van hun gedrag, maar dat ze elkaar ook terechtwijzen. Kaljouw: "Leidt ons niet af van waar we mee bezig zijn. Het redden van levens."