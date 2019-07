Sterrenwacht staat stil bij maanlanding 50 jaar geleden

Neil Armstrong: one small step...

Expositie over de eerste maanlanding (foto: Omroep Zeeland)

Op 20 juli 1969 arriveerden de Amerikaanse astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins in de Apollo 11 bij de maan. Collins moest in een baan rond de maan wachten, terwijl Armstrong en Aldrin afdaalden. Het staat voorzitter Rijk-Jan Koppejan van de Sterrenwacht, destijds een jaar of tien oud, nog helder voor de geest.

Rijk-Jan Koppejan over de maanlanding in 1969

Enorme impact

"De impact toen op de hele mensheid was enorm. Het is goed dat we daar nog eens bij stilstaan", zegt Koppejan. Als jongen droomde hij ervan om astronaut te worden. In de tentoonstelling die is ingericht in de Middelburgse Sterrenwacht is dat nog te merken. Er worden nogal wat spullen getoond uit de verzameling die Rijk-Jan Koppejan zelf aanlegde. Zo liggen er plakboeken en gadgets waarmee bedrijven inspeelden op de 'maanrage', zoals munten die bij tankstations van Shell te krijgen waren.

Vanavond geeft medewerker Ad Franse die onlangs in Amerika was een presentatie over de landing op de maan.