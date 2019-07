Zeeuwse telers leveren 8.000 kilo aan illegale gewasbeschermingsmiddelen in

Trekker besproeit een akker. (foto: Omroep Zeeland)

Verboden gewasbeschermingsmiddelen zijn vaak een gevoelig onderwerp. Wie zo'n middel in huis heeft, overtreedt de wet. Dat gebeurt niet altijd opzettelijk. Soms weten telers niet dat een middel niet meer gebruikt mag worden of weten ze niet waar ze de middelen in kunnen leveren. Ook hebben sommige telers een 'erfenis' van vader of opa van zeer oude middelen.

Daarom werd er door Schoon Water Zeeland, adviesbureau CLM en agrarische coöperatie CZAV een bezemactie opgezet. Adviseurs zijn de afgelopen zeven maanden langs 425 aangemelde telers geweest om de middelen in hun kast na te lopen. 255 telers hadden middelen om in te leveren. Met een bewijs van deelname konden ze anoniem en gratis terecht bij een lokale milieustraat van de Zeeuwse Reinigingsdienst.

Meer kilo's bij vorige actie

Het is niet voor het eerst dat de bezemactie werd uitgevoerd. Bij die in 2015/2016 werd - ondanks dat zich toen minder telers voor de actie aanmeldden dan in 2018 - meer dan 13.000 kilo aan verboden gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd bij de milieustraten. Telers die nu nog verboden middelen in schuur hebben staan, kunnen voor een kostenvergoeding restanten en verpakkingen inleveren bij de Zeeuwse milieustraten.

