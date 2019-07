Oostburger loopt meerdere botbreuken in gezicht op na klappen andere automobilist

Politieauto (archief) (foto: ANP)

Rond 16.30 uur rijdt de 45-jarige man uit Oostburg met zijn gezin vanaf de rotonde bij IJzendijke over de N61 naar Hoek. Op deze weg mag je honderd, maar omdat het voertuig voor hem maar tachtig kilometer rijdt, past de man zijn snelheid aan. Passeren is op die plek niet mogelijk.

Als hij in zijn achteruitkijkspiegel een personenauto met hoge snelheid slingerend ziet naderen, trapt de Oostburger even op zijn rem om te laten merken dat hij niet harder kan. De verdachte haalt hem vervolgens rechts over de vluchtstrook in, gaat voor het slachtoffer rijden en trapt een paar keer flink op de rem.

Vuistslagen in het gezicht

Wanneer de verdachte bij de volgende rotonde de afslag naar Biervliet neemt, denkt de Oostburger van hem af te zijn, maar even later duikt de 21-jarige opnieuw achter de man op. Hij passeert hem voor de tweede keer en herhaalt het 'spelletje' hard op de rem trappen en weer doorrijden. De Oostburger weet een aanrijding te voorkomen en houdt flink afstand tot de auto van de verdachte.

Als de Oostburger zijn auto parkeert op een parkeerhaventje om te bekomen van de situatie, trapt de verdachte vol op de rem en zet hij zijn auto aan de kant. Beide mannen stappen uit de auto en de verdachte slaat de Oostburger verschillende keren in het gezicht. Als de Oostburger buiten bewustzijn raakt, stapt de verdachte in de auto en rijdt hij weg.

Meerdere botbreuken

Een opgeroepen ambulance brengt de Oostburger naar het ziekenhuis. Daar blijkt dat hij meerdere botbreuken in het gezicht heeft opgelopen. De identiteit van de verdachte wordt via de kentekenplaat achterhaald. De man is aangehouden en zit nog vast. Uit een drugstest blijkt dat hij onder invloed is geweest van THC, dit kan duiden op cannabisgebruik. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van zware mishandeling.