Zeeuwse perentelers in zwaar weer; tonnen peren vernietigd

De kwaliteit van de peren is door de droogte van afgelopen zomer minder goed. De smaak is hetzelfde maar supermarkten willen groene peren en veel peren zijn dit jaar te geel. Een aantal boeren krijgt minder dan de kostprijs voor het fruit en laat een deel van de oogst vernietigen. Om dat in de toekomst te voorkomen hebben verschillende perentelers de koppen bij elkaar gestoken en een oplossing bedacht.

De telers willen graag een termijnmarkt gaan invoeren. In België wordt dit systeem al gebruikt door een groep van ongeveer zeventig boeren. De termijnmarkt moet ervoor zorgen dat de prijs van de peren gelijk blijft en boven de kostprijs zit. Om de prijs te bepalen wordt uitgegaan van de gemiddelde prijs van de laatste vier jaar. Die ligt op dit moment rond de 55 cent per kilo terwijl de kostprijs 40 cent is. De telers kunnen zich tot 15 augustus aanmelden om mee te doen aan de termijnmarkt. In september moeten de telers hier al gebruik van kunnen maken.

Perentelers in zwaar weer (foto: ANP)

Martien Steijn uit Kwadendamme laat dit jaar tonnen peren vernietigen: "Ik raak ze gewoon niet kwijt. Dit kost me enorm veel geld. Tussen de zes en negen ton. Dat moet je niet te vaak hebben want anders gaan de perenbomen eruit en proberen we weer iets anders."



"Het houdt een keer op natuurlijk", zegt Rinus van 't Westeinde van de belangenorganisatie ZLTO. "Ik zie wel collega's die erover nadenken om iets anders te gaan doen om te voorkomen dat ze failliet gaan. De kosten stijgen ook jaarlijks. Er komen steeds meer regels bij qua duurzaamheid en personeel wordt per 1 januari ook weer duurder."