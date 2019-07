Collega-Statenleden: PVV'ers moeten hun conclusies trekken na frauderapport

Peter van Dijk (foto: Omroep Zeeland)

In overleg lieten Van Dijk en Bosch de naam op een rekening veranderen, zodat ze hem vergoed kregen uit een provinciepot. KPMG luisterde ook naar geheime opnames, waarin fractievoorzitter Peter van Dijk uitlegt hoe hij fractiegeld stiekem doorsluist naar andere potjes. Ook liet hij zijn vrouw als provinciaal fractiemedewerkster in werkelijkheid aan de slag gaan voor andere afdelingen van de PVV.

Verbijsterend

Ongeloof en ongenoegen overheersen bij andere politieke partijen in Provinciale Staten van Zeeland, een dag na het verschijnen van het rapport. "Verbijsterend. Dit gaat over gemeenschapsgeld", reageert Gerwi Temmink van oppositiepartij GroenLinks.

GroenLinks-fractievoorzitter Gerwi Temmink reageert op PVV-rapport

Openbare bijeenkomst

De SGP-fractie in Provinciale Staten wil dat Van Dijk en Bosch in een openbare bijeenkomst reageren op het rapport en daar verantwoording afleggen. "Blijkbaar is er in een aantal gevallen een grijs gebied, waar de regels niet helemaal duidelijk zijn. Dan kunnen we er met zijn allen ook nog wat van leren", aldus SGP-Statenlid Joan van Burg.

In een reactie laat VVD-fractievoorzitter Kees Bierens weten dat verantwoording afleggen wat hem betreft ook wel eerder mag en dat dat niet per se tijdens een openbare bijeenkomst hoeft. "Van Dijk en Bosch moeten nu na het rapport gewoon reageren. Ik hoop dat dat niet duurt tot de eerste Statenvergadering in september."

Opstappen

Alle partijen waarmee Omroep Zeeland heeft gesproken, keuren het gesjoemel met fractiegeld af. Toch willen ze nog niet hard stellen dat de twee Zeeuwse PVV'ers Van Dijk en Bosch moeten opstappen. Volgens de partijen zijn de twee nu zelf aan zet en moeten zichzelf in de spiegel aankijken.

PvdA-fractievoorzitter Corina van der Vliet reageert op het PVV-rapport

CDA-fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland reageert op het frauderapport van KPMG over de Zeeuwse PVV

Vincent Bosch

Opmerkelijk is dat het misbruik van fractiegelden in de openbaarheid is gebracht door PVV-Statenlid Vincent Bosch zelf. Hij wilde daarmee het functioneren van zijn eigen fractievoorzitter Peter van Dijk aan de kaak stellen. Maar tijdens het onderzoek constateerde KPMG dat Bosch zelf ook niet vrijuit ging. Hij heeft samen met van Dijk de naam op een rekening laten omzetten. Bosch wil het bedrag van 816 euro terug betalen en stelde dat hij ten tijde van de fraude nog maar een jaar of negentien was.

Oudere fractieleden zouden hem destijds verteld hebben dat het 'het allemaal wel kon'. Maar daar neemt fractievoorzitter Hannie Kool van het CDA geen genoegen mee. "Hij voelde zichzelf oud genoeg om zichzelf kandidaat te stellen voor Provinciale Staten, en nu speelt opeens zijn leeftijd wel mee. Ik vind dat een rare redenering."

