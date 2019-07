'Terrormeeuw' bezoekt dagelijks speeltuin, 'Hoe krijgen wij dat rotbeest weg!?'

Daarom waarschuwt speeltuinvoorzitter Sjaak Smit alle bezoekers van de speeltuin. "Laat kinderen alstublieft even niet met eten rondlopen en ruim uw afval goed op in de prullenbakken of in de grote kliko's. Voer de meeuw niet, want dat leidt van kwaad tot erger."

Beschermde diersoort

Smit weet nog niet wat hij met het dier aanmoet. Iedere middag als de vogel neerstrijkt, slaakt hij weer een diepe zucht, vertelt hij. "Daar heb je dat rotbeest weer! Het liefst zou je 'm wat aandoen, maar dat mag niet, want het is een beschermde diersoort."

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels, waaronder zilvermeeuwen. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt: - het opzettelijk doden of vangen van vogels;

- het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten;

- het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels;

- het opzettelijk storen van vogels;

- het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan.

De speeltuin probeert een passende oplossing te vinden om het dier weg te jagen én te zorgen dat hij niet meer terugkomt. Smit wil niets liever dan dat het dier vertrekt. "Het is gewoon vervelend en eng als er zo'n grote meeuw op je af komt vliegen. Zeker voor kindjes. Heeft er iemand tips om dat beest weg te krijgen? Die zijn namelijk hartstikke welkom!"