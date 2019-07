Jelena Eric wint 'Zeeuwse' etappe van BeNe Ladies Tour

Na de proloog in Utrecht (donderdag) en de eerste etappe gisteren van Essen naar Roosendaal was het Amy Pieters die vanochtend startte in de leiderstrui. In het begin van de etappe was er een lelijke valpartij waarna er drie wielrensters (Charlotte Bravard, Lenny Druyts en Barbara Guarischi) naar het ziekenhuis moesten. Nadat de rust was teruggekeerd ontstond er een kopgroep van drie dames, van wie Kristie van Haaften het meest gevaarlijk was voor leidster Pieters. Van Haaften stond op slechts 21 seconden in het algemeen klassement.

De voorsprong van het drietal Van Haaften, Jelena Eric en Rhonda Callander liep op tot maximaal anderhalve minuut. Met nog twee kilometer te gaan was de voorsprong geslonken tot onder de minuut. Toch was de voorsprong groot genoeg om het peloton op afstand te houden. Van het drietal won Eric de sprint.

Winnares Eric breeduit lachen op het podium (foto: Omroep Zeeland)

Algemeen klassement

Van Haaften werd tweede en hield genoeg tijd over om de leiderstrui over te nemen van Pieters. Derde werd Rhona Callander. Vanavond is er nog een tijdrit in Watervliet. De vierdaagse vrouwenkoers eindigt zondag met een rit in en om Zelzate over 112 kilometer.