Verslaving in bijna een op de vijf reformatorische gezinnen

Alcoholgebruik reformatorische gezinnen (foto: CSW bureau)

In totaal werden ruim 2.500 mensen ondervraagd. Uit de antwoorden blijkt dat er in achttien procent van de reformatorische gezinnen iemand een verslavingsprobleem heeft. In ruim tien procent van de gezinnen zorgt dat voor ernstige psychische problemen bij een van de gezinsleden. Het aantal verslaafden in reformatorische gezinnen ligt nog wel onder het landelijk gemiddelde.

Als het gaat om alcoholverslaving is het aandeel zware drinkers (minimaal eens per week zes glazen alcoholische drank per dag) onder jongens (18-) bijna twee keer zo hoog als dat van volwassen mannen (respectievelijk dertien en zeven procent). Verwacht wordt dat het percentage onder de 16- en 17-jarigen zelfs richting de twintig procent gaat.

Lastig hulp vragen

Een meerderheid van zestig procent van de ondervraagden die te maken heeft met verslavingsproblemen of ernstige psychische problemen, geeft aan niet tot moeilijk naar iemand te stappen om hulp. Volgens het onderzoek vragen de meeste gemeenteleden niet zo snel om hulp aan iemand van hun kerk omdat ze dat moeilijk vinden. Met andere woorden: de drempel is hoog. Daardoor is het voor de kerk als geheel moeilijk om een vinger te krijgen achter de verslavingsproblematiek binnen de gemeente.

Ruim dertig procent ervaart knelpunten bij het vinden van de juiste hulp. De helft van deze groep vindt dat er te weinig zorgaanbod is voor mensen met een reformatorische achtergrond.

"De uitkomsten zijn stevig binnengekomen', zegt ouderling Kasper ­Nipius in het Nederlands Dagblad. Hij is van het Deputaatschap ­Diaconale Maatschappelijke Zorg van Gereformeerde Gemeenten. "Je hoopt stiekem dat het meevalt, maar de cijfers geven wel aan dat meer preventie nodig is. We moeten hier als kerken mee aan de slag, de eerste gesprekken hebben we al gehad", aldus Nipius.