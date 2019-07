Jong geleerd is oud gedaan; in Terneuzen komt iedereen spelen

"Nee naar links. Een stukje naar rechts. Je bent er bijna, nog een klein stukje!" Bente van 9 loopt naast haar zusje Nora van 6. Nora heeft een blinddoek op en een bal in haar handen. Het is de bedoeling dat de bal in een emmer terechtkomt, een paar meter verderop. Bente coacht haar zusje over het parcours. Daarna wisselen de meisjes om. "Het is eigenlijk een beetje raar," aldus Bente. "Zoiets doe ik anders nooit."

Jong geleerd, is oud gedaan

Het is de reactie van de meisjes waar het de mensen achter de speeltuin om te doen is. Zij gaan ervan uit dat als kinderen al vanaf jonge leeftijd omgaan met mensen met een beperking, ze dat later ook een stuk normaler vinden. En daar vragen ze aandacht voor. "Dat vind ik eigenlijk wel goed," zegt Bente bedachtzaam. "Soms is er heel weinig aandacht voor hen. Zij hebben soms iets wat andere mensen niet hebben en dat is eigenlijk best speciaal. Stel je voor hoe het voelt om zo iemand te zijn."

In Nederland geldt sinds 14 juli 2016 het VN-Verdrag Handicap, ook wel het Inclusieverdrag genoemd. Dat verdrag heeft als doel de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Speeltuin Oranjekwartier is een paar jaar geleden helemaal geschikt gemaakt voor kinderen met een beperking. Daarvoor werd 20.000 euro geïnvesteerd door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).

"Mijn motto is: We gaan eerst samen spelen, vervolgens gaan we samen naar school en dan is het de bedoeling dat we straks samen aan het arbeidsproces en vrijetijdsbesteding kunnen deelnemen", aldus Alex de Vos, ambassadeur van het VN Inclusieverdrag. "En dat dan ook echt iedereen mee kan doen."

De Vos is geboren met een beperking. Hij zet zich als ambassadeur in voor meer gelijkheid. "Er wordt veel in vakjes gedacht, dat is niet fijn. Het is leuker als je gewoon als ieder ander mee mag doen. Vandaag is wat dat betreft een lichtpuntje en wat mij betreft moet dit het uitgangspunt zijn om met elkaar om te gaan."

Samen Spelendag (foto: Omroep Zeeland)

Normaal gesproken bruist het van de kinderen in de speeltuin, maar vandaag is het heel erg rustig. Ronald Roelands, voorzitter van de Stichting Speeltuin Oranjekwartier, kijkt om zich heen. "We hadden zo'n 250 kinderen verwacht, dus het is wel erg rustig ja. Vanochtend regende het flink en ook voor vanmiddag is regen voorspeld, dus ik denk dat de mensen daarom wegblijven."

Toch ziet Roeland het evenement niet als een mislukking. "Het gaat om de kinderen die er wel zijn en om aandacht te vragen voor kinderen met een beperking. Dat kan nu alsnog en daar blijven we de komende jaren ook gewoon mee doorgaan." En dan begint het opnieuw te regenen en rennen alle kinderen naar het beschutte deel van de speeltuin, om zich tegoed te doen aan wat lekkers en droge spelletjes te spelen.