'Duinrandjes' moeten Burgh-Haamstede wakker schudden

Peter Gelens van bewonersvereniging Duinrand Samen Sterk vertegenwoordigt naar eigen zeggen zo'n 500 gezinnen op het recreatiepark. Die zorgen volgens hem voor flink wat geld in het laatje van de lokale middenstand: "We hebben uitgerekend dat we als gasten van Duinrand per jaar 3,3 miljoen euro spenderen op het eiland. Met die muntjes hopen we nu ook zichtbaar te worden bij de lokale ondernemers."

Peter Gelens van "Duinrand Samen Sterk" over de actie met de Duinrandjes

De bewoners zijn bang dat ze weg moeten als de plannen van Machiel Blom, de eigenaar van Duinrand, doorgaan. Blom wil luxere en grotere vakantiewoningen op zijn park. Veel huidige vakantiehuisjes zouden daarvoor moeten wijken en er zouden veel minder mensen op het vakantiepark verblijven.

Biologisch afbreekbaar

Volgens Duinrand Samen Sterk gaat dat plan de lokale economie flink schaden. Om ondernemers daarvan te doordringen willen de bewoners laten zien met hoeveel ze zijn en dus delen ze bij iedere betaling een biologisch afbreekbaar muntje uit: het Duinrandje.

Door die muntjes wordt duidelijk hoeveel Duinranders hier een broodje komen halen."" Mathieu Sommemans, bakker in Burgh-Haamstede

Nuttige actie

Bakker Mathieu Sonnemans is onder de indruk van de actie. Hij wist niet dat zo veel van zijn klanten afkomstig waren van Duinrand. "Ik denk dat er zo'n 40 à 50 muntjes per dag door de vingers gaan. Door die muntjes wordt duidelijk hoeveel Duinranders hier een broodje komen halen."

De bakker vindt de actie nuttig: "Ik hoop dat we als ondernemers even goed nadenken, want het is zonde als dadelijk die mensen niet meer komen."

Duinrandjes, een actiemiddel van de bewonersvereniging van recreatiepark Duinrand in Burgh-Haamstede (foto: Omroep Zeeland)

De plaatselijke Albert Heijn neemt de Duinrandjes volgens Gelens niet aan. Hij heeft nog een gesprek gehad met de filiaalmanager en die liet weten dat zijn winkel nooit meedoet aan dergelijke acties.

Lobby richting politiek

De bedoeling van de Duinrandjes-actie is uiteindelijk dat de lokale middenstand bij de politiek gaat lobbyen om de renovatieplannen voor Duinrand tegen te houden.

