Marco Minnaard: 'Werken in het bedrijf van mijn ouders is ook topsport'

Zo'n twintig jaar geleden startten de ouders van Minnaard een bedrijf dat vooral kabels en leidingen aanlegt in de grond. Inmiddels werken er zo'n dertig mensen en vanaf oktober is Minnaard daar eentje van. "Ik kan me nog goed herinneren dat ik als een jongetje van tien of elf op de eerste dag hier al heb geholpen." Minnaard heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat zijn ambitie was om ooit de zaak over te nemen van zijn ouders. Maar dat hij nu op 30-jarige leeftijd al zijn wielerfiets in de wilgen hangt, kwam bij veel mensen wel als een verrassing.

Topsport

"Ik heb echt heel veel reacties gehad. Allemaal positief hoor." In die reacties wordt hij door collega-ondernemers gewaarschuwd. "Ik heb gehoord dat het hebben van een eigen bedrijf ook topsport is. Het zal zeker aanpoten worden."

Straks wordt het dus voor Minnaard goed luisteren naar pa Minnaard om de kneepjes van het vak echt onder de knie te krijgen. Hij heeft er zin in. "Het is heel dynamisch werk. Veel verschillende projecten, binnen en buiten en omgaan met klanten."

Maar eerst gaat Minnaard nog het seizoen afmaken bij Wanty Groupe-Gobert. "En daarna is het tijd om bij mijn familie te zijn en dat is natuurlijk iets waar iedereen naar uitkijkt."

