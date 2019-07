Nationale mountainbiketitels voor Milan Vader en Mick van Dijke

Milan Vader uit Middelburg rijdt op dominante wijze naar de titel bij het NK (foto: Keno Derleyn)

Vader werd voorafgaand aan deze wedstrijd al geschaard tot een van de favorieten. Vorig jaar greep hij met een vierde plek nog net naast het felbegeerde podium. Nu begon hij sterk aan de koers door zich met Hans Becking, Erik Groen en David Nordemann meteen af te scheiden van de rest van het peloton. Al snel liet Vader ook deze concurrenten achter zich en na de tweede omloop had hij een kleine voorsprong ten opzichte van het drietal. Deze voorsprong nam, naarmate de wedstrijd vorderde, alleen maar toe.



Halverwege de wedstrijd had Vader een gaatje van zeventien seconden op eerste achtervolger David Nordemann. De kampioen bij de beloften van vorig jaar bleef enigszins in het spoor van Vader. Toch wist ook hij niet dichterbij te komen aan de koploper. Met nog twee ronden voor de boeg was het verschil al toegenomen tot dertig seconden. Vader consolideerde zijn voorsprong en kroonde zich tot Nederlands kampioen.

Mick van Dijke pakt de nationale titel bij de beloften (foto: Omroep Zeeland)

Pech en geluk voor de broers Van Dijke

De broers Van Dijke uit Colijnsplaat boekten bij de beloften ook een goed resultaat. Tim van Dijke was van het begin tot het einde een klasse apart en leek op weg naar de zege. Mick van Dijke kende een heel ander koersverloop. Al in de eerste ronde kampte hij met een lekke band.

Daardoor was Mick gedwongen tot een achtervolging. Met nog drie ronden te gaan had Mick van Dijke zijn achterstand op zijn broer echter al verkleind tot vijftig tellen. Voor Tim van Dijke was er geen vuiltje aan de lucht, maar twee ronden voor het einde kreeg hij te maken met materiaalpech. Daardoor zakte de titelverdediger naar de vierde plaats in de koers. Mick van Dijke had juist de aansluiting bij de leiders gevonden en sprong direct weg bij zijn concurrenten. De voorsprong gaf hij niet meer weg en daardoor boog hij een indrukwekkende inhaalrace om tot een fraaie zege op het parcours in Sittard. Tim van Dijke eindigde als vierde op gepaste afstand van zijn broer.

Terpstra

Titelverdedigster Anne Terpstra uit Zierikzee meldde zich al in een eerder stadium af voor het NK. De viervoudig Nederlands kampioene vindt deze wedstrijd niet in haar schema passen en is momenteel in voorbereiding voor het EK mountainbike in het Tsjechische Brno van volgend weekend.