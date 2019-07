Surfen als therapie: 'Vroeger was ik al een beetje stoer, maar nu...'

Surf en Durf werd in Scheveningen opgericht door Tosca Scholte en Veerle Siebinga. Na theoretisch onderzoek en praktijkervaring gingen ze aan de slag om met surftherapie het zelfvertrouwen voor kinderen en jongeren met sociale en emotionele moeilijkheden te vergroten. Met psychomotorisch therapeuten, die vrijwillig één op één begeleiding doen, worden nu cursussen gegeven van anderhalf uur.

Luna Heuvingh haalde Surf en Durf naar de kust van Walcheren. Inmiddels zijn de eerste tweede reeksen met cursussen afgerond. In september staan de volgende cursussen op stapel.

Deelnemers Surf en Durf in het water bij Domburg (foto: omroep zeeland)

"Surfen heeft met balans te maken en is gewoon een hele coole sport", zegt Heuvingh als verklaring voor de keuze van surfen als therapie. "Lichamelijke balans, die bij de sport belangrijk is, en psychische balans, gaan hand in hand." De jongeren beginnen op het strand met kennismakingsoefeningen en een warming up. Daarna gaan ze het water in. Ieder kind heeft houvast aan zijn of haar eigen begeleider.

Jochem de Ridder doet mee aan Surf en Durf (foto: omroep zeeland)

Jochem de Ridder uit Vlissingen heeft het syndroom van Down en is volgens zijn moeder niet zo'n teamspeler. Zij ziet dat Jochem enorm opleeft tijdens de Surf en Durf-sessies. Volgens Jochems moeder geven de groepsoefeningen hem het gevoel ergens deel van uit te maken. Ook is het surfen goed voor de spieropbouw in Jochems lichaam, omdat kinderen met Down wat slappere spieren hebben.

Surf en Durf Club

Na vier lessen is de cursus afgelopen en kunnen de cursisten lid worden van de Surf en Durf-club. Volgens Luna Heuvingh groeit het aanbod van deelnemers en moet ze soms nee verkopen. Daarom zoekt Surf en Durf naar enthousiaste vrijwilligers die mee willen doen. De stichting biedt deze mensen eerst een opleiding aan voordat ze met een deelnemer het water in gaan.

Balans is van belang bij Surf en Durf (foto: omroep zeeland)