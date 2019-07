Nieuwe scholen kosten Terneuzen 50 miljoen euro

Dat een aantal basisscholen in de gemeente Terneuzen een nieuw pand nodig heeft, was bekend. Maar er zijn een aantal factoren waardoor de rekening oploopt tot 50 miljoen euro. Door een grote reorganisatie in het middelbaar onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, zijn in Terneuzen scholengemeenschap De Rede en het Zeldenrust-Steelaentcollege met elkaar gefuseerd tot het Lodewijk College. De twee scholen merken dat het onhandig is om docenten en leerlingen te spreiden over twee locaties die niet dicht bij elkaar liggen. Bovendien is het duur om twee locaties aan de gang te houden.

Iedereen werkt tegenwoordig met laptops. Daar moet je dan ook de aansluitingen voor hebben." Steven van Nispen, directeur Lodewijk College

Nieuwe schoolgebouwen moeten ook inspelen op modern onderwijs, waar leerlingen niet meer traditioneel in schoolbanken zitten, maar veel praktijkopdrachten doen. "Daarnaast zijn er veel meer technische voorzieningen nodig", schetst directeur Steven van Nispen van het Lodewijk College. "Iedereen werkt tegenwoordig met laptops. Daar moet je dan ook de back-up en de aansluitingen voor hebben."

Miljoenentekorten

Het bedrag van 50 miljoen euro is een aanslag op de begroting van de gemeente Terneuzen. De gemeente staat financieel stevig, en maakte recent bekend ook over 2018 geld te hebben overgehouden; ruim 4 miljoen euro. Tegelijkertijd ziet de gemeente Terneuzen zich geconfronteerd met miljoenentekorten op de jeugd- en ouderzorg; taken die het Rijk naar de gemeenten heeft overgeheveld. Dat is geld dat Terneuzen niet in nieuwe schoolgebouwen kan steken. Wethouder Frank van Hulle van Financiën moet een oplossing vinden:

Van Hulle geeft aan dat er op een gegeven moment keuzes gemaakt moeten worden en dat uiteindelijk de gemeenteraad die keuzes maakt. "Maar als wethouder financiën zeg ik: daar moeten we op een heel zorgvuldige manier naar kijken om te voorkomen dat we het financieel niet aan kunnen."