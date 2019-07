'Positie PVV'ers Van Dijk en Bosch onhoudbaar'

Ton Veraart van D66 (foto: Omroep Zeeland)

In het rapport stelt KPMG onder meer dat Van Dijk en Bosch samen een rekening van 816 euro hebben vervalst. Die rekening, voor een website van de PVV in Tholen, lieten de mannen op naam zetten van de Statenfractie van de PVV, zodat de rekening ten onrechte werd vergoed uit het budget van de provinciale fractie.

"Dat is zo'n duidelijk geval van fraude, daar kun je gewoon niet omheen", zegt D66'er Veraart. "Het is valsheid in geschrifte, het is fraude en het is strafbaar. "Dus moeten ze opstappen."

Aangifte

Veraart wil ook dat Provinciale Staten overwegen aangifte te doen tegen Van Dijk en Bosch. "Dat is een paar jaar geleden ook gebeurd met een wethouder in Vlissingen, die ook veroordeeld is." De aangifte zou dan wellicht ook moeten gelden voor andere PVV'ers in de fractie, zoals de penningmeester van de fractie. Ook al was hij het er misschien niet mee eens, hij wist ervan en is er in meegegaan."

Ton Veraart van D66 reageert op het rapport

Terugvorderen

KPMG constateerde ook dat er gerommeld is met reisdeclaraties en met vrijwilligersvergoedingen. Ook werkte een fractiemedewerkster, de vrouw van Peter van Dijk, in werkelijkheid niet voor de Statenfractie, maar voor gemeenteraadsfracties van de partij, wat niet is toegestaan. Volgens het accountantsbureau is niet meer te achterhalen om wat voor bedragen het gaat.

Toch wil Veraart ook op deze punten geld terugvorderen. "Peter van Dijk heeft verklaard dat hij samen reisde met zijn vrouw, toch hebben ze allebei los van elkaar kilometers gedeclareerd. Die dubbele declaraties kun je optellen. Het is in ieder geval niet nul."

Doodsbedreiging

KPMG deed in opdracht van de provincie Zeeland onderzoek naar fraude binnen de Zeeuwse Statenfractie van de PVV, nadat PVV'ers Statenfractievoorzitter Peter van Dijk beschuldigden van gesjoemel met fractiegeld. Ook deed PVV-Statenlid Vincent Bosch bij de politie aangifte wegens Van Dijk, die hem met de dood zou hebben bedreigd. De uitslag van het politieonderzoek naar die bedreiging is nog niet bekend.

20 september

Vincent Bosch heeft middels commissaris van de Koning Han Polman aan andere politieke partijen het voorstel gedaan om 20 september tekst en uitleg te geven over de uitkomsten van het PVV-rapport. In een eerste reactie vinden partijen dat te laat en zou dat debat er eerder moeten komen.

"De Integriteitscommissie van de provincie komt volgende maand speciaal bij elkaar om over het rapport te spreken, en ook de Statencommissie Bestuur van eind augustus zou daarvoor een gelegenheid zijn", meldt fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland van het CDA, de grootste partij in Provinciale Staten van Zeeland.