Dertig meter hoge reactor geplaatst bij Zeeland Refinery

Reactor wordt op zijn plaats gezet (foto: Zeeland Refinery)

De reactor is een investering van 40 miljoen euro die aandeelhouders TOTAL en LUKOIL doen in de Zeeuwse raffinaderij. De hydrocracker of kraker moet door de uitbreiding energiezuiniger gaan werken, en dus veel minder C02 uitstoten. Algemeen directeur Nathalie de Muynck noemt het "een volgende stap in het toekomstbestendig maken van onze raffinaderij."

Bijzonder transport

De reactor is gebouwd in Italië, en daarna op het schip Calypso naar het terrein van Verbrugge, vlak naast Zeeland Refinery, in Vlissingen-Oost gebracht. Met een bijzonder transport met 56 assen en 112 wielen is de reactor die ruim 600 ton weegt naar het raffinaderijterrein gebracht om daar op zijn plek te worden gehesen.

Voor medewerkers was een tribune gebouwd om het hele spektakel te kunnen volgen.

Toekijken bij Zeeland Refinery op zijn plaats zetten (foto: Zeeland Refinery)