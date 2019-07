OM eist tot 3,5 jaar celstraf voor gewelddadige overval Goes

Politie bij inbraak in Colijnhof in Goes (foto: HV Zeeland)

Tegen een 18-jarige zonder bekende woonplaats eiste de officier drie jaar en vier maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Een 21-jarige verdachte uit Vlissingen hoorde 3,5 jaar cel tegen zich eisen, onvoorwaardelijk. Zijn eis pakt hoger uit, omdat hij ook wordt verdacht van verboden wapenbezit. Bij een huiszoeking vonden agenten naast de gestolen telefoon ook een stroomstootwapen, pistool, nep-pistool en revolver.

Een derde verdachte, een 21-jarige man uit Middelburg, was niet aanwezig in de rechtbank in verband met gezondheidsproblemen. De inhoudelijke behandeling van zijn zaak staat op 1 oktober gepland.

Bedreigd met een vuurwapen tijdens de overval Het tweetal klom in de nacht van 29 december op een balkon van een woning aan het Colijnhof in Goes waar ze vervolgens een glazen deur intrapten om binnen te komen. In de slaapkamer van het slachtoffer bedreigden ze hem met een vuurwapen. Surveillerende agenten zagen in Vlissingen diezelfde nacht een auto met drie inzittenden rijden, die voldeed aan het signalement dat het Goese slachtoffer had gegeven. Ze werden aangehouden en zitten nog altijd in voorarrest.

De twee aanwezige verdachten bekenden vandaag alles in de rechtbank. Volgens hen is de derde verdachte - de 21-jarige Middelburger - het brein achter de overval. Hij had hen getipt dat het slachtoffer veel geld in een kluis had. Het motief van de verdachten was dan ook geldgebrek.

Een lege kluis

De drie verdachten zouden vooraf aan de overval een aantal keer naar de woning zijn gegaan voor observatie. Ook de 21-jarige Middelburger ging mee. Hij kon niet mee doen aan de overval, omdat hij nog een enkelband om had en dus traceerbaar was. Die nacht was hij echter niet ver weg, hij wachtte zo'n driehonderd meter van de woning op de twee andere verdachten.

De mannen hadden afgesproken de buit door drieën te delen. Die buit viel tegen: de kluis was leeg. Meer dan een telefoon en een briefje van twintig euro konden de daders niet buitmaken.

Slachtoffer: 'Ik dacht dat het over zou zijn'

Allebei de aanwezige verdachten draaiden zich in de rechtbank om naar het slachtoffer om hun spijt te betuigen. In de rechtbank gaven ze aan hun leven te willen beteren. Het slachtoffer vordert 975 euro smartengeld. Hij heeft doodsangsten uitgestaan toen het pistool in zijn slaapkamer op hem werd gericht. "Ik dacht dat het over zou zijn", verklaarde hij eerder.

Ook na de bewuste nacht, heeft de overval een grote impact op zijn leven. Hij heeft last van slaapproblemen en stress, heeft zes weken bij zijn moeder gewoond, een psycholoog bezocht en veiligheidsmaatregelen rond zijn huis getroffen.

De rechtbank doet op 5 augustus uitspraak.