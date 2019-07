Ploeterend en zwetend werken in een strandtent: 'wees goed voorbereid!'

Cees Caljouw is manager van drie strandtenten in Vlissingen: Piet Hein, Kon-Tiki Beach en Vloed. Met de temperaturen van deze week, boven de dertig graden, is hij áltijd aan het werk en daar moet je je goed op voorbereiden, vindt hij.

Maatregelen

Caljouw heeft zo'n honderd mensen in dienst. In de drukke periodes worden er per dag 45 werknemers ingezet. "Dit doen we expres. Onze werknemers moeten het natuurlijk niet begeven onder de hitte, ze zijn verplicht om genoeg te dringen, te eten en tussendoor even uit te rusten."

Toch worden de ploeterende werknemers niet altijd gewaardeerd door Caljouws gasten. "Door de hitte kunnen gasten chagrijnig worden en dat reageren ze ook nog wel eens af op mijn personeel. En zeker als ze een biertje gedronken hebben kunnen ze vervelend gaan doen. Dat accepteren we natuurlijk niet. Als de gasten echt geen respect hebben voor mijn personeel, dan doen we hen toch een vriendelijk verzoek om weg te gaan."

Strandtentpersoneel verplicht om extra te drinken tijdens warme dagen (foto: Omroep Zeeland)

Naast het inzetten van extra werknemers, neemt Caljouw nog meer maatregelen: "Voor onze gasten zetten we extra parasols op zodat we wat meer schaduw hebben op ons terras, voor honden hebben we nóg meer drinkbakken neergezet en we hebben extra zonnebrand ingekocht voor in onze shop zodat we onze gasten niet oningesmeerd het strand op laten gaan ."

Tips

Omdat Caljouw zo veel tijd op het Vlissingse strand doorbrengt, heeft hij vaak gezien wat er kan gebeuren als strandgangers zich niet voorbereiden op de hitte. "Onze bedrijfsleiders hebben hun BHV-diploma en staan met flessen water klaar als mensen te weinig gedronken hebben en uitdrogingsverschijnselen vertonen", aldus Caljouw. "Ook komen er zó veel mensen bij ons op het paviljoen langs om zonnebrand te kopen, maar vaak is het dan al te laat: ze zien er uit als kreeften."

"Zorg er als strandganger dus voor dat je, voordat je het strand op stapt, goed voorbereid bent. Smeer je goed in, ook als je het water ingaat! Drink genoeg en vul je drinkfles ook een paar keer bij. Doe ook rustig aan met alcohol. En wij hebben natuurlijk parasols, zit vooral niet de hele dag in de felle zon. Dat zijn mijn tips wel zo'n beetje", aldus Caljouw.