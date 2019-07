Milan Vader wil na nationale titel een Olympisch ticket voor Tokio

"Ik scheet 'm zeven kleuren in de laatste ronde", vertelt Vader lachend een dag na de overwinning. In het verleden zat het hem vaak niet mee op nationale kampioenschappen, maar deze keer was het wel raak. Heel de wedstrijd reed hij op kop en daar kwam ook niemand meer overheen. "Ik heb ervoor gezorgd dat ik constant het initiatief had en dat is best goed uitgepakt", zegt Vader.

De Olympische Spelen lonken

Met deze titel bekroont de jonge Zeeuw zijn goede seizoen tot nu toe. Vorige week werd hij al dertiende tijdens de Wereldbeker in het Franse Les Gets en hij eindigde hij zelfs voor wielerfenomeen Mathieu van der Poel. Dat heeft hij vooral te danken aan het sterke Team KMC-Ekoi-Orbea waar hij sinds dit seizoen bij zit. "De sfeer in de ploeg is echt heel erg goed en het zijn stuk voor stuk hele goede mountainbikers. Echt een goude combinatie."

De Olympische Spelen in Tokio lonken nu voor Vader, maar daar heeft hij nog zo'n goede prestatie voor nodig. Komend weekend op het EK in Tsjechië moet hij in de top 10 eindigen om zich te nomineren voor de Spelen. Iets waar hij de afgelopen jaren alles voor gegeven heeft.

"Ik ben speciaal voor de Spelen verhuisd naar Sittard om daar optimaal te kunnen trainen. Nu het zo dichtbij is, ben ik nog extra gemotiveerd. Eigenlijk kan ik nergens anders meer aan denken", vertelt Vader.

Milan Vader komt juichend over de streep in Sittard (foto: Orange Pictures)

Reactie van Milan Vader op het behalen van zijn eerste nationale titel bij de profs