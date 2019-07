Het eerste regisseursduo in de finale van FilmStarZ

"We zijn vooral geïnspireerd door klassiekers uit de jaren 80 zoals Rambo, First Blood, Predator en Miami Vice en na lang brainstormen kwam onze eerste film ROMCOM tot leven", vertelt Benjamin Samson. "De film gaat over een man die denkt dat hij een actieheld is uit de jaren 80 en hij is op zoek naar een assistente. Op een blind date in het sushirestaurant blijkt dat hij in een romantische comedy is beland en dat is natuurlijk niet de bedoeling", zegt Samson lachend.

Chemie

De samenwerking verloopt goed en dat ziet Lopes als een voordeel. "Die andere finalisten zijn alleen en wij hebben een bepaalde chemie omdat we al jaren vrienden zijn." Volgens Samson betekent de samenwerking ook: veel discussie. "Je zit toch met verschillende visies die je moet samenvoegen, maar ik ben trots op het resultaat",

Met mede-finalisten Michèle Soudijn en Levi Oreel strijdt het duo Samson en Lopes om de Gouden Zeester 2019. Die wordt uitgereikt in november door stichting Filmalot. Dan worden ook meteen de films van de finalisten vertoond.

