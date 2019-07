Niet meer appen tijdens de les: Nehalennia verbiedt mobieltjes op locatie in Middelburg

Telefoons in de les (foto: ANP)

Personeel en leerlingen mogen telefoons nog wel in de kantine, centrale hal en op het schoolplein gebruiken. Vóór leerlingen naar de les gaan moeten de telefoons opgeborgen worden in kluisjes. Wie met zijn of haar mobieltje gesnapt wordt op een plek waar dat niet mag, moet de telefoon inleveren bij een teamleider en mag die op het eind van de dag weer ophalen.

Niet meer aanspreekbaar

De school is tot de maatregel gekomen, omdat personeel merkt dat leerlingen niet meer aanspreekbaar zijn voor elkaar. "Ze lopen met een gebogen houding met mobieltjes in de klas. We hebben er in de klas last van, omdat kinderen opnames maken en reageren op WhatsApp-berichten. Zodra dat ding maar begint te trillen, reageren leerlingen daarop", vertelt José Zwigtman, teamleider mavo op de Nehalennia. "Het betekent dat de concentratie een stuk minder is. Dat is de voornaamste reden om het verbod in te stellen."

Waarom Nehalennia een telefoonverbod instelt

Bij Nehalennia gold altijd al de regel dat leerlingen telefoons in de tas op moesten bergen. Ondanks die regel merkten leerkrachten dat leerlingen afgeleid zijn wanneer ze een melding op hun telefoon ontvangen. "Leerlingen reageren bijna automatisch op signalen van hun mobiel", aldus Zwigtman.

Smartphoneverslaving

De scholengemeenschap stelt de nieuwe regel ook in met het oog op smartphoneverslaving. Iemand die vaak op zijn telefoon kijkt, heeft meer kans op depressieve gevoelens, ontwikkelt minder inlevingsvermogen en is minder creatief, meldt de school op haar website.

Na de kerstvakantie en aan het einde van het schooljaar worden de nieuwe regels geëvalueerd. Vorige maand kwam het Calvijn College in Goes met een totaal telefoonverbod op school.

Lees ook: