Uitzonderlijke hitte op komst: code oranje en Nationaal Hitteplan van kracht

Verkoeling zoeken op het strand (foto: Ria Brasser)

Vandaag lopen de temperaturen in Zeeland uiteen van ongeveer 29 graden aan zee tot 33 graden landinwaarts. Morgen wordt het nog warmer en kan de temperatuur in Westdorpe oplopen tot 36 graden. Donderdag loopt de temperatuur verder op en zou het zomaar 40 graden kunnen worden. Ook in de nachten wordt het warm en wordt het niet veel kouder dan een graad of 20.

Let op kwetsbare mensen

Met het hitteplan waarschuwen het KNMI en RIVM voor de risico's die de hitte met zich mee kan brengen. Er wordt opgeroepen om goed op elkaar te letten en dan vooral op kwetsbare mensen, zoals ouderen, baby's, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement.

Zonnesteek ligt op de loer

Toch moeten ook mensen in goede gezondheid alert zijn. De kans bestaat dat zij last krijgen van oververhitting of een zonnesteek oplopen. "Let goed op symptomen die daarop kunnen wijzen: vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Door uitdroging kunnen kramp, misselijkheid, uitputting, flauwte en bewusteloosheid ontstaan", meldt het RIVM.

Maatregelen tegen de hitte

Het RIVM adviseert om de komende dagen voldoende te drinken en dunne kleding te dragen die bescherming biedt tegen de zon. Daarnaast wordt geadviseerd de schaduw op te zoeken, de huid in te smeren met zonnebrandcrème, lichamelijke inspanningen te beperken en de woning koel te houden door bijvoorbeeld een ventilator.

Ook waarschuwen het KNMI en het RIVM voor de hoge zonkracht komende dagen. Die is waarschijnlijk hoog: tussen de 7 en de 8. Dat betekent dat de huid al binnen vijftien minuten kan verbranden.