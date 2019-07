Lees nu het nieuws uit 1885, oude Zeeuws-Vlaamse kranten aan krantenbank Zeeland toegevoegd

Oude Zeeuws-Vlaamse kranten uit de gemeente Terneuzen. (foto: Krantenbank Zeeland)

In totaal gaat het om meer dan 100.000 Zeeuws-Vlaamse krantenpagina's van verschillende nieuws- en advertentiebladen zoals de Axelsche Courant (1885-1970), de Ter Neuzensche Courant (1860-1944), het Terneuzensch Volksblad (1911-1917), Luctor et Emergo (1912-1917) en de Vrije Zeeuw (1945-1957).

Vrije Zeeuw naar BN De Stem

"Het gemeentearchief in Terneuzen had een hele reeks kranten die wij niet in bezit hadden", vertelt Johan Francke van de Krantenbank Zeeland "Dat archief kon je nog niet online bekijken. Een groot deel van die kranten is nu in krantenbank Zeeland ondergebracht."

De meeste kranten hebben een duidelijk katholiek of protestants-christelijk signatuur en bestaan niet meer, maar er zitten ook een paar kranten tussen die verre voorlopers zijn van kranten die tegenwoordig nog steeds bestaan. Zo ging de Vrije Zeeuw in 1975 op in de Stem, de voorloper van de huidige krant BN De Stem.

De Zeeuws-Vlaamse katernen van de PZC en BN de Stem zaten wel al in de Krantenbank. Francke denkt dat het archief nu een heel eind compleet is met kranten van alle Zeeuwse regio's, maar: "Er blijven ongetwijfeld een paar kleintjes over die er nog niet in zitten Dit zijn kostbare projecten die je het liefst in samenwerking doet, bijvoorbeeld met een gemeente."