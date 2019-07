Eerste arrestatie Hrieps: vrouw opgepakt voor overval

De ruit in de voordeur werd door drie gemaskerde mannen ingeslagen om binnen te komen (foto: HV Zeeland)

Politiewoordvoerder Alwin Don: "Wij denken dat ze betrokken is bij de overval, maar wat ze precies gedaan heeft, is nog in onderzoek." Volgens hem hebben de tips bijgedragen aan deze aanhouding. Hij hoopt dat dit het begin is van meerdere aanhoudingen, zo vertelt hij in de radio-uitzending van Omroep Zeeland:

Politiewoordvoerder Alwin Don: We sluiten meer arrestaties niet uit

De overval werd in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 mei gepleegd, rond 03.15 uur, in het ouderlijk huis van Hrieps-organisator Hugo Kramer in Grijpskerke. Nog geen kwartier eerder was daar de contante opbrengst van Hrieps gebracht.

Drie gemaskerde overvallers drongen het huis binnen door een steen door de ruit te gooien. Eenmaal binnen eisten de overvallers het geld van de bewoonster. Ze gingen er vervolgens met piepende banden vandoor. Hoeveel geld er precies gestolen is is onduidelijk. De organisatie van Hrieps schat het bedrag op meer dan een half miljoen euro.

Voorbeeld van een witte Toyota IQ, die gezien werd bij de diefstal van de opbrengst van Hrieps (foto: Politie)

Op zoek naar een grijze en witte auto

De politie heeft de afgelopen tijd ruim vijftig tips gekregen over de woningoverval. Eerder werd bekend dat de politie zoekt naar een witte Toyota IQ en een grotere grijze auto die in de buurt van de overvallen woning aan De Keizerstraat gezien zijn. De twee portieren van de witte Toyota IQ waren vermoedelijk voorzien van een logo.

