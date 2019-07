Fietsen in Zeeland gewaardeerd met vijf sterren

Fietsen over de duinen in Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel)

De kwalificatie betekent dat Zeeland voldoet aan de hoogste eisen als het gaat om recreatief fietsen. Dit jaar werd voor het eerst gewerkt met halve sterren, waardoor een aantal provincies hun vijfsterrenstatus zijn kwijtgeraakt. "Er is kritischer gekeken," aldus Erik van den Dobbelsteen, directeur van de VVV Zeeland. "We hebben de afgelopen twee jaar hard gewerkt om het niveau hoog te houden, samen met de provincie, gemeenten en vrijwilligers. Dat dat gewaardeerd wordt met vijf sterren is fantastisch."

Erik van den Dobbelsteen vindt Zeeland als fietsprovincie uniek (foto: Omroep Zeeland)

Voorgaande jaren werden gemeentes nog beoordeeld op bijvoorbeeld het landschap, maar bij de laatste beoordeling ging het vooral om beïnvloedbare aspecten, zoals het beheer en onderhoud van fietspaden en borden. Van den Dobbelsteen: "We zijn vooral goed beoordeeld op de samenwerking met de gemeentes en provincie. Die is op een goed niveau. De borden hangen goed, de routes kloppen. We hebben het goed georganiseerd. En dat is blijkbaar uitzonderlijk."

Zeeland heeft mooie uitzichten, routes langs het water en je kunt er lange afstanden fietsen. Er is zoveel te zien op de verschillende eilanden. " Erik van den Dobbelsteen

Van den Dobbelsteen gaat zelf ook regelmatig fietsen met zijn dochtertje. "Persoonlijk vind ik fietsen in Zeeland fantastisch. We hebben mooie uitzichten, routes langs het water en je kunt er lange afstanden fietsen. Er is zoveel te zien op de verschillende eilanden." Dat betekent niet dat er niets meer hoeft te gebeuren aan de fietsroutes. "Elk jaar veranderen de criteria waarop we beoordeeld worden, dus we moeten eraan blijven werken. De bordjes worden ook wel eens vies, die moeten worden schoongemaakt of worden vervangen. En we zijn bezig met een project met deelfietsen."

Fietsers bij de Zeeuwse Wieler Wind Zesdaagse (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland heeft als fietsprovincie de hoogste waardering gekregen. Toch wil Van den Dobbelsteen meer. "We willen beleefroutes met natuur en cultuur en de wielerroutes kunnen we nog verbeteren. Als we dat doen, zullen we hopelijk de enige echte fietsprovincie van Nederland worden. We willen de nummer één zijn."