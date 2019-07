Westdorpe mogelijk warmste plek ooit in Nederland: 40 graden voorspeld

Zon (foto: Omroep Zeeland)

De weermannen- en vrouwen van MeteoGroup in Wageningen hebben een pooltje gemaakt voor donderdag: waar in Nederland wordt de hoogste temperatuur gemeten? Grieta Spannenburg heeft haar geld gezet op Arcen in Limburg, daar verwacht ze 39,6 graden. Een enkeling heeft Westdorpe ingevuld. "Het zuidoosten van Zeeland is echt wel in de race om het heetste punt te worden", zegt de weervrouw.

Grieta Spannenburg van Meteo Group verwacht dat het lang warm blijft en het misschien lastig is om vanavond in slaap te komen. "Het wordt een lange warme zomeravond, op de meeste plekken koelt het af naar 22 graden."

Lees ook:

Ook morgen wordt het zonnig, verwacht Spannenburg. "De temperaturen gaan meteen loeiend omhoog, naar 31 tot 35 graden, misschien wordt het in het zuidoosten wel 36 graden. De dag erna wordt de heetste dag van de week"

Waarschuwing voor smog

Spannenburg verwacht dat het 'gierend heet' wordt en dat gaat gepaard met slechte luchtkwaliteit. "Donderdag is er vrij veel ozon in de lucht, wat niet al te lekker is voor je luchtwegen en ogen. Vrijdag waait de wind naar het westen en dan blijft de temperatuur onder de 30 graden te zakken."

Op zaterdag lijkt er een eind te komen aan de warme, droge periode. Dan wordt de eerste bui verwacht.