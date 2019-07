Warmste 23 juli ooit in Zeeland

Warmste 23 juli's in Zeeland

Weerstation Vorig record 2019 Vlissingen 2013: 29,5 °C 32,1 Westdorpe 1994: 30,8 °C 34,1 Wilhelminadorp 1994: 29,8 °C 32,8

In Westdorpe was het vandaag het warmst: het meetstation gaf een temperatuur van 34,1 graden aan. In Wilhelminadorp werd het 32,8 graden en in Vlissingen kwam tot 32,1.

Weerrecords sneuvelen

Het ziet er hard naar uit dat komende dagen meer records gaan sneuvelen. Donderdag wordt mogelijk zelfs de warmste dag ooit in Nederland. Op dit moment staat dat 'record' op 23 augustus 1944. Toen registreerde het weerstation in Warnsveld (Gelderland) 38,6 graden.

Morgen zou zomaar de warmste 24 juli ooit - sinds het begin van de metingen - in Zeeland kunnen worden. Het huidige record is voor Westdorpe en Wilhelminadorp, daar werd het in 1994 34,6 graden. In Westdorpe wordt voor morgen 37 graden afgegeven.

Thermometer (foto: rechtenvrij)