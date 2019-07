Zelfs een tropenrooster bij de kaaswinkel in Breskens

Buiten de winkel staat een groot krijtbord met de aankondiging dat de winkel van 7:30 tot 12:00 uur is geopend en daarna weer van 15:30 tot 18:00 uur. "De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat mensen met die warmte overdag andere dingen doen en helemaal niet met kaas over straat durven lopen. De kaas kan dan smelten of bederft sneller en daarom hebben wij dit tropenrooster ingesteld", vertelt Maartje de Vos eigenaresse van de winkel.

Reacties op het tropenrooster van de kaaswinkel in Breskens

Volgens De Vos zijn de wintermaanden voor kaasboeren gunstiger omdat ze dan meer kaas verkopen, maar bij haar is het juist andersom. "We zitten hier in een heel toeristisch gebied waardoor er heel veel mensen zijn en is het in Breskens dus eigenlijk een toptijd", vertelt de Vos. Tot nu toe zijn de reacties van de klanten op het tropenrooster positief, maar mocht dat veranderen dan gaat de winkel terug naar de reguliere openingstijden.