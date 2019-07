Zeeland wordt wakker: fatale aanvaring, hitte en bontbekplevier

Verschillende hulpdiensten rukten uit. (foto: HV Zeeland)

Fatale aanvaring

In de loop van vandaag moet meer duidelijk worden over de aanvaring bij Zoutelande die gistermiddag een 15-jarig meisje het leven kostte. Bij het incident waren een speedboot en een rubberboot aangehouden. De bestuurder van de speedboot is aangehouden.

Lees ook:

Thermometer (foto: Pixabay)

Heet, heter, heetst

Het belooft vandaag een zeer hete dag te gaan worden, en morgen waarschijnlijk nog veel heter. Hitteplannen zijn uit de kast getrokken, en tropenroosters opgesteld. Ons advies: rustig aan, en hou het liveblog op deze website in de gaten.

De symbolische overhandiging van de subsidies aan de betrokken bedrijven. (foto: Omroep Zeeland)

Geld voor vernieuwing

Acht Zeeuwse bedrijven krijgen ieder 20.000 euro om te onderzoeken of de ontwikkeling van nieuwe technieken en producten haalbaar is voor hen. Het geld is gisteravond symbolisch overhandigd.

Lees ook:

Bontbekplevier (foto: Commons.wikipedia.org)

Bontbekplevier

Het strandje van Kattendijke wordt voorlopig niet schoongemaakt. De gemeente Goes laat zeker tot half augustus het zeewier liggen om een bontbekplevier de kans te geven om te broeden.

Lees ook:

Den Osse (foto: Ria Overbeeke, Waarde)

Het weer:

Ook vandaag een en al zonneschijn in Zeeland. Er is nauwelijks een wolkje aan de lucht. De temperaturen gaan lokaal extreme waarden aannemen. Overal in de provincie wordt het tropisch, op de warmste plekken wordt het maar liefst 36 graden. Er waait een zwakke tot matige bries uit overwegend zuidoostelijke richting. In de loop van de dag draait de wind aan zee richting het westen.