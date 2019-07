Met deze tips help je je huisdier de warmte door

Cavia's krijgen een koele watermeloen als snack (foto: Anita Vloeimans)

Als reactie op een Facebookoproep van Omroep Zeeland lieten baasjes zien hoe ze hun huisdieren koel houden. Anita Vloeimans legt voor haar cavia's bevroren flesjes water in de ren waar ze graag tegenaan liggen. Als snack geeft ze koele snacks zoals watermeloen en komkommer. Sharona Bouwer gebruikt die truc voor haar konijn. Ze geeft het dier watermeloen en legt een koele 'ice pod' in de kooi.

De meest genoemde truc onder het Facebookbericht van Omroep Zeeland ligt misschien wel het meest voor de hand: het zwembad. Maaike Wisse, Aprillia Haers en Femke de Buck gunnen hun hond een verkoelende duik in het zwembad. Saskia Rombouts heeft een zwembad opgeblazen voor haar paard en Agnes Minderman-van Duin laat haar hangbuikzwijn pootjebaden.

Verkoeling voor hangbuikzwijn (foto: Agnes Minderman-van Duin)

Dierenarts Nathalie de Bouvré in Westdorpe heeft het drukker dan normaal tijdens de warme dagen. Ze verplaatst reguliere routineafspraken om zo plaats te maken voor dieren die last hebben van de hitte. De dierenarts vertelt dat vooral kortsnuitige honden, zoals Franse bulldogs, last hebben van de hitte.

Wij gaan met dit weer ook geen marathon op blote voeten lopen." Dierenarts Nathalie de Bouvré

De Bouvré geeft aan dat het bij honden belangrijk is de symptomen van oververhitting in de gaten te houden. Symptomen zijn rooddoorlopen ogen, hijgerig, braken, snel ademen en niet willen slapen. Ook is het belangrijk om bij honden de voetjes in de gaten te houden, want die kunnen verbranden. "Eigenlijk geldt hetzelfde als voor mensen; wij gaan met dit weer ook geen marathon op blote voeten lopen."

Niet op klaarlichte dag wandelen

"Belangrijk is om niet op klaarlichte dag te wandelen met de hond, want het dier raakt de hitte niet kwijt", vertelt De Bouvré. "Houd de hond koel door bijvoorbeeld te zwemmen. Let dan wel op de waterkwaliteit." Wat sommige baasjes misschien ook niet weten is dat honden met minder haar kunnen verbranden. Die honden kunnen ingesmeerd worden met speciale zonnebrandcrème.

De dierenarts uit Westdorpe vertelt dat het voor katten en konijnen -net als voor honden- belangrijk is dat de dieren zoveel mogelijk in de schaduw blijven en genoeg drinken. Voor katten kan dat een uitdaging zijn, omdat die niet snel uit zichzelf meer drinken als het warm is. "Geef zo nodig wat natvoer, of probeer de kat uit een fontein te laten drinken", zijn de tips van de dierenarts.

Voor konijnen moet een plekje in de schaduw worden gezocht met genoeg ventilatie. Het hok zou gekoeld kunnen worden door het nat te maken met bijvoorbeeld een theedoek. "Let ook op dat het hok schoongehouden wordt, want met dit weer komen er snel maden in."

Dieren zoeken verkoeling (foto: Desiree Hoondert)