Jager schiet vermiste kat dood en laat hem achter in een sloot

De vermiste kat Russell is doodgeschoten (foto: Omroep Zeeland)

Eigenaresse Mara is ontdaan. "Op 22 juli is het dier doodgeschoten. 's Avonds zagen enkele wandelaars iemand iets in de sloot gooien bij de Cleene Hoogeweg. Daar dreef een kat in de sloot." De wandelaars hebben via internet de oproep van Mara gevonden en haar benaderd.

Doodgeschoten

Toen de melding kwam was het al donker. Daarom zijn Mara en haar man Jacco gisterochtend gaan zoeken op de beschreven locatie en daar werd Russel gevonden. Uit onderzoek van de dierenarts in Oostkapelle blijkt dat de kat inderdaad is doodgeschoten. Volgens de arts was het dier waarschijnlijk op slag dood.

Mara: we kregen een melding dat iemand iets oranjes in een sloot gooide

Russel is door een jager doodgeschoten. Mara heeft hem opgespoord en zijn verklaring is dat hij de kat heeft aangezien voor een vos. Volgens haar zei de jager dat hij vier keer per jaar zo'n soort vergissing maakt. Gelijkenissen tussen Russel en een vos zijn er zeker: Russel was een grote rode kat met een pluimstaart. Mara kan zich daarom best voorstellen dat de jager zich vergist heeft. "Maar als je dan ziet dat het geen vos is, waarom bel je dan niet de dierenambulance of de politie om te zeggen dat je een fout hebt gemaakt. Een ongeluk kan gebeuren, maar het is verschrikkelijk dat er zo mee wordt omgegaan."

Russel is gistermiddag begraven in de tuin van Mara en haar man.