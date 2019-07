Speedbootdrama Zoutelande: 'Het was akelig stil' (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Langstraat in Zoutelande en veel badgasten waren er getuige van.

Diep respect

Jeroen Den Boer meldt op Facebook dat hij getuige was van het drama: "Op nog geen 30 meter voor m'n neus wordt een rubberbootje met broer en zus overvaren. De jongen springt nog op tijd weg, het meisje wordt vol geraakt en overleeft het niet. Van dichtbij heb ik mogen assisteren met de reanimatie. Ongelooflijk hoe mensen op het strand vakkundig te hulp schieten; verpleegkundigen, ambulance arts en kinderarts zijn snel ter plaatse, zoals ook de strandwacht. Diep respect voor hun kordate optreden."

Den Boer vervolgt: "De echte reden waarom ik dit post is vooral de frustratie van me afschrijven hoe dit in hemelsnaam heeft kunnen gebeuren. Kunnen er mensen ingrijpen zodat dit in de toekomst voorkomen kan worden?"

Bizar

Ook Lore Verstraeten reageert op Facebook. Er voeren drie speedboten dichtbij toen ze in het water waren "waar verschillende jongeren op de muziek aan het dansen waren. Het is heel bizar dat dit hier zomaar toegelaten wordt."

Ooggetuige Irene Thomassetti uit Antwerpen was ook getuige van de aanvaring. Ze hoorde een knal vertelt ze op de radio. "Ik zag veel mensen in die richting lopen. Iemand van de reddingsbrigade was aan het reanimeren. Ook Irene zag de hele middag speedbootjes heen en weer varen. "Ik dacht: als daar maar niks gebeurt." Luister hier naar verhaal:

Irene maakte zich al zorgen over de speedboten bij Zoutelande

Na het ongeluk was het volgens Thomassetti akelig stil op het strand van Zoutelande. "Zeker toen de helikopter kwam. Ik denk er heel veel aan. Ik was van plan vandaag terug te gaan naar Zoutelande, maar doe het niet. Ik ben bang dat het dan te veel terugkomt op mijn netvlies."

Traumahelikopter op het strand bij Zoutelande. (foto: HV Zeeland)

Het technisch onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is in handen van de Landelijke Eenheid. Dat is omdat het ongeluk op het water is gebeurd en de Landelijke Eenheid heeft de expertise en apparatuur. Het onderzoek kan nog weken duren.

