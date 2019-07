Zeeuwen: 'Bitte, sprechen Sie Deutsch'

toeristenmarkt in Vrouwenpolder (foto: Omroep Zeeland)

Jongeren met weinig Duitse kennis vinden Duits praten minder belangrijk, maar ook in die leeftijdsgroep is er nog een meerderheid vóór. Duitse toeristen zelf zijn blij met deze toeschietelijkheid van de Zeeuwen. We hoorden het op de weekmarkt in Vrouwenpolder.

"Bitte, sprechen Sie Deutsch", lijkt vooral door oudere Zeeuwen te worden gebezigd als ze met toeristen uit Duitsland te maken hebben. Van de deelnemers aan de quiz in de leeftijdscategorie 55 - 74 vindt 69 procent in het Duits communiceren belangrijk. Onder jongeren (15 t/m 34 jaar) zegt een kleiner deel, 55 procent, Duits een beetje tot heel belangrijk te vinden, nog altijd een meerderheid.

Begin juli heeft Omroep Zeeland een online quiz gelanceerd waarin aan de hand van tien vragen de kennis van het 'Duits voor toeristen' wordt getest. Daarna werden enkele vragen gesteld over hoe belangrijk jij het vindt om Duitse gasten in het Duits te woord te staan.

In onderstaande grafieken wordt het verschil in opvatting per leeftijdsgroep getoond. De omvang van de blokken geeft de percentages binnen de leeftijdsgroep weer. Ga met de muis over een blok heen en dan zie je ook de absolute aantallen respondenten die geteld zijn.





School-Duits

Er lijkt een parallel te zijn tussen de waarde die men toekent aan het gebruik van Duits en de kennis van het Duits. Want Omroep Zeeland heeft ook de vraag gesteld hoe tevreden men is over het niveau van Duits op school. Alleen de antwoordcategorie 'Slecht' is voor alle leeftijdsgroepen ongeveer gelijk, van 12 tot 14 procent.

Maar oudere Zeeuwen lijken tevredener over de lessen Duits die ze kregen dan de jongere. Ga met de muis over de blokken voor de absolute aantallen respondenten.

Een leraar Duits mag tevreden zijn over de Zeeuwen die de quiz hebben ingevuld. Op de tien vragen werden er gemiddeld 6,4 goed beantwoord. Dat lijkt op een voldoende. Ook hier zijn er verschillen naar leeftijd. De wat oudere Zeeuw, die van 55 tot 74 jaar, scoort het beste met een gemiddelde van 6,9.

En het ligt voor de hand dat respondenten die hun Duitse lessen op school matig of slecht vonden gemiddeld een 5,9 als quiz-resultaat hadden en de deelnemers die wel tevreden zijn over hun school-Duits met een wat betere 6,6 uit de quiz rolden. Precies dezelfde uitkomst krijg je als je kijkt naar het antwoord op de vraag of Duitse communicatie met toeristen belangrijk: het cijfers 6,6 voor degenen die het een (beetje) belangrijk vinden en de 5,9 voor degenen die het niet belangrijk vinden.

Makkelijk

Om de deelnemers niet onmiddellijk te ontmoedigen heeft de redactie van Omroep Zeeland van de eerste vraag ook de direct de makkelijkste vraag gemaakt: wat wordt bedoeld met "Wettervorhersage von heute"? Inderdaad, 95 procent van de deelnemers had hier het goede antwoord te pakken.

De moeilijkste vraag betrof het rijtje uitdrukkingen in het Duits om te zeggen dat iemand gek is. Een daarvan betekende iets anders en die door maar 23 procent van de respondenten correct aangevinkt.

Do ist der Bahnhof

De quiz werd afgesloten met de klassieker onder de standaardzinnetjes 'Duits voor Nederlanders'. Namelijk: hoe verwijs je een Duitser naar het station? Iets minder dan een dan een half procent gebruikt daarvoor de zin "Do ist der Bahnhof" die ooit door Van Kooten en De Bie beroemd is gemaakt. Was dat inderdaad correct Duits? Doe alsnog mee aan de Hoe-goed-is-jouw-Duits-quiz en ontdek het zelf.

Vertekend De uitslag kan een vertekend beeld geven. De quiz en de eraan gekoppelde enquête zijn weliswaar door 8.058 bezoekers van de Omroep Zeeland-site ingevuld, maar kunnen niet als representatieve steekproef worden beschouwd. Een online vragenlijst trekt namelijk vooral mensen die toch al belangstelling voor het onderwerp hebben. Evenmin weten we zeker dat alle respondenten Zeeuw zijn. Dat hebben we niet gecontroleerd.

